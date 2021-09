Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand von zwei Altpapiercontainern

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/WEHRSTEDT (hep): Am 19.09.2021, gegen 03:40 Uhr, musste die Freiwillige Feuerwehr Wehrstedt zwei in der Straße Ahnepaule in Brand stehende Altpapiercontainer löschen. Erste Ermittlungen durch Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth ergaben, dass die unweit des Sportplatzes stehenden massiven Container durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurden. Die Container wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-115 in Verbindung zu setzen.

