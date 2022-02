Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Leonberg: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und in etwa 13.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 08:40 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Ein 37-jähriger Seat-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende 20-jährige Opel-Lenkerin erkannte dies wohl noch rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein 33-jähriger Kastenwagenfahrer reagierte mutmaßlich zu spät, weshalb er auf den Opel auffuhr. Durch die Kollision wurde der Opel zudem auf den Seat aufgeschoben. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Kastenwagenfahrer unverletzt blieb, trugen die Opel-Fahrerin und der Seat-Fahrer beide leichte Verletzungen davon. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

