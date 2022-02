Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter entblößt sich vor Elfjähriger

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht Zeugen, die Hinweise auf einen bisher unbekannten Mann geben können, der sich am Dienstag gegen 14:30 Uhr in der Unterführung von der Berliner Straße zur Nagolder Straße in Herrenberg vor einem elfjährigen Mädchen entblößte. Mutmaßlich wartete der bisher unbekannte Täter bis sich das Kind in der Unterführung befand. Dort täuschte er vor zu urinieren, wobei er sich dem Kind zuwandte und dabei dem Mädchen seinen Penis zeigte. Der Unbekannte wird als 50- bis 60-jähriger, 170 bis 180 cm großer Mann mit grauweißen gelockten Haaren beschrieben. Zur Tatzeit habe er einen dunklen Mantel und eine Jeanshose getragen.

