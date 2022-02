Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Wohnungseinbruch in Nebringen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 18:00 Uhr und 20:25 Uhr in der Belchenstraße in Nebringen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus, mutmaßlich indem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie teilweise die Wohn- und Kellerräume und erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstür kann noch nicht beziffert werden. Zeugen die Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel 07032 2708-0, zu melden.

