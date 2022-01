Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - E-Scooter vor Supermarkt gestohlen

Kleve (ots)

Einen E-Scooter haben unbekannte Täter am Freitag (28. Januar 2022) zwischen 18:00 und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Flutstraße gestohlen. Das Elektrokleinstfahrzeug war an einer dortigen Imbissbude abgestellt und mit einem Bügelschloss gesichert. Der schwarze E-Scooter der Marke Segway trug das Versicherungskennzeichen 810YDF. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.(cs)

