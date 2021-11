Polizei Dortmund

POL-DO: Lkw brennt in Dortmund-Wickede - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1237

In Dortmund-Wickede hat in der Nacht zu Samstag (13. November) ein geparkter Lkw gebrannt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 0.10 Uhr alarmiert worden. An der Straße Pleckenbrink stand das Führerhaus eines Lkw, der an einer dortigen Baustelle geparkt war, in Flammen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 160.000 Euro.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Weil eine vorsätzliche Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen. Haben Sie in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

