POL-DO: Einbruch in Lünen: Polizei sucht Zeugen und informiert über wirksamen Schutz

Zwischen 15 und 18.20 Uhr brachen unbekannte Täter am Freitag (12.11.) in Lünen-Niederaden in ein Wohnhaus ein - in der dunklen Jahreszeit das für Einbrüche typische Zeitfenster. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum "In der Bauget" verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Der oder die unbekannten Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Polizei sicherte Spuren am Wohnhaus. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132 7441.

Zugleich weist das Polizeipräsidium Dortmund auf die kostenlosen Beratungsangebote des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz hin:

- Der nächste Online-Vortrag mit dem Titel "Sicher im Alltag" beginnt am 2. Dezember 2021 um 17 Uhr. Dabei geht es um mehrere Themen mit dem Schwerpunkt "Schutz vor Kriminellen".

Anmeldung: vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de

- Individuelle Fragen zum Einbruchsschutz beantwortet die Beratungsstelle der Kriminalpolizei ebenfalls in Videochats inklusive Schwachstellenanalyse im Wohnhaus oder am Telefon. Terminvereinbarungen unter Tel. 0231/132 7950.

Einbrecher arbeiten zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Die meisten Einbrüche ereignen sich in Lünen und Dortmund zwischen 16 und 20 Uhr. Die sicherheitstechnischen Fachberater der Kriminalpolizei informieren über den wirksamen Schutz vor Einbrechern.

