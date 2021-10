Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Haselau -Autofahrer mit fast 3 Promille - Polizei sucht möglichen geschädigten Fahrer einer Yamaha nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (16.10.2021) ist es auf der Altendeicher Chaussee zu einer möglichen Gefährdung zum Nachteil eines Motorradfahrers gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen fiel um 16:02 Uhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Pinneberg mit seinem weißen Sprinter der Marke Fiat Ducato durch seine ungewöhnliche Fahrweise auf.

Dabei fiel den Zeugen nicht nur die Fahrt in "Schlangenlinien", sondern in erster Linie ein Beinaheunfall auf. In einer Kurve der Altendeicher Chaussee kam der Fahrer soweit in den Gegenverkehr, dass ein entgegenkommender Motoradfahrer mit einer grüner Yamaha nur durch sein reaktionsschnelles Handeln einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern konnte.

An der Wohnanschrift konnten die Polizeibeamten aufgrund des sehr guten Mitwirkens der Zeugen den sichtlich alkoholisierten Fahrzeugführer antreffen.

Ein anschließender Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,94 Promille. Dem 45-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und möglicher Gefährdung im Straßenverkehr verantworten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizeistation in Uetersen hat mittlerweile die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Fahrer der Yamaha-Maschine sowie mögliche weitere Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04122- 70530 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell