Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt (Kreis Pinneberg) - Raub auf Pizzaboten - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (16.10.2021) ist es in den Abendstunden in der Straße "Op`n Sandn" zu einem Raub auf einen Lieferanten eines Pizzadienstes gekommen.

Als der 20-jährige Pinneberger um 22:15 Uhr im Anschluss an seine Tour mit einem Toyota Aygo (mit Firmenaufschrift des Pizza-Lieferdienstes) in Tangstedt anhielt, trat eine unbekannte männliche Person an das Fahrzeug heran und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld.

Der Bote übergab seine Geldbörse mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Beschuldigte flüchtete im Anschluss an die Tat zu Fuß in Richtung Dorfstraße.

Der Räuber wird als männlich, ca. 180 cm groß und mit lockigem, schwarzen Haar beschrieben. Während der Tat war er komplett schwarz bekleidet, trug einen Kapuzenpulli, Jogginghose und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die die Raubtat gesehen oder zur Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell