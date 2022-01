Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Verkehrsunfall

31-jährige Radfahrerin gestürzt

Weeze (ots)

Am Sonntag (30. Januar 2022) gegen 12:25 Uhr war eine 31-jährige Frau aus Weeze mit dem Fahrrad auf dem Hotsweg in Richtung Wissenerfeld unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich die Frau Verletzungen im Gesicht zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. (cs)

