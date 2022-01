Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Getränkemarkt

Täter flieht auf Fahrrad

Kranenburg (ots)

In einen im Umbau befindlichen Getränkemarkt an der Straße Am Storchennest ist ein unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen (29. Januar 2022) gegen kurz vor 4:00 Uhr eingedrungen. Er beschädigte eine Sperrholzplatte, um sich Zutritt zu verschaffen. Allerdings veranlasste ein ausgelöster Alarm den Täter zur Flucht. Ein Überwachungsvideo zeigt den Täter: Der Unbekannte war dunkel gekleidet und flüchtete auf einem Fahrrad. Vermutlich entwendete er eine Dachplatte. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

