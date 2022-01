Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Wohnhaus

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Sonntag (30. Januar 2022) zwischen 16:00 und 20:00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Grünstraße eingedrungen. Nachdem Hebelversuche an der Terrassentür scheiterten, schlugen sie die Scheibe der Tür ein. Die Täter durchsuchten im Haus Schränke und Schubladen nach Diebesgut und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell