Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Wohnung - Geldbörse entwendet

Geldern (ots)

Am Sonntagmorgen, 30.01.22 zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung am Nordwall. Der oder die bisher unbekannten Einbrecher gelangten von der rückwärtig gelegenen Schloßstraße in den Garten des Geschädigten, wo sie das Küchenfenster einschlugen und so in die Wohnung gelangten. In der Küche durchsuchten sie die Schänke und entwendeten eine Geldbörse, welche auf dem Tisch lag. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Bewohner lag während der Tat schlafend im Bett und bemerkte den Einbruch erst beim Aufstehen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.

