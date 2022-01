Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Kabel von Baustelle gestohlen

Straelen-Auwel (ots)

Zwischen Donnerstag, 21:30 Uhr, und Freitag (28. Januar 2022), 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Stromkabel von einer Baustelle am Georgiusweg gestohlen. Sie brachen das Schloss eines Stromkastens auf und entwendeten ein 100 Meter langes Kraftstromkabel sowie ein weiteres 10 Meter langes Kabel. Eine Zeugin nahm am Donnerstagabend einen dunklen Kastenwagen wahr, der in der Nähe der Baustelle stand. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

