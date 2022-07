Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Steinfeld und Diepholz:

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Sonntag, 03. Juli 2022, kam es gegen 02:10 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-jährigen Steinfelders: Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Jugendliche zu diesem Zeitpunkt zusammen mit Freunden auf dem fußläufigen Heimweg vom Steinfelder Schützenfest. Im Finkenweg sei der Gruppe ein dunkler BMW entgegengekommen, der mit unzureichendem Sicherheitsabstand an den jungen Leuten vorbeigefahren sei. Nachdem die Jugendlichen sich hierüber beschwert hätten, habe der PKW gebremst. Drei Männer und eine Frau seien ausgestiegen und hätten die Jugendlichen beleidigt. Der Beifahrer sei gezielt auf den 17-Jährigen zugegangen und habe ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin der Jugendliche zu Boden gegangen sei. Dennoch habe der Täter ihm noch das Knie gegen den Kopf gestoßen, bevor er von seinem Opfer abgelassen habe. Die vier Personen hätten sich sodann zurück in ihr Fahrzeug begeben und seien davongefahren. Der 17-Jährige trug durch die Handgreiflichkeiten so schwere Verletzungen davon, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Täter (Beifahrer) konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25 bis 30 Jahre alt, - kurze braune Haare, - Bart, - schwarz gekleidet.

Der Fahrer des BMW wurde ähnlich beschrieben:

- ca. 25 bis 30 Jahre alt, - Bart.

Der dritte Mann,

- ca. 40 bis 50 Jahre alt, - graues Haar, - Halbglatze,

soll gemeinsam mit der Frau,

- ca. 20 bis 30 Jahre alt, - schulterlange, helle Haare, - bekleidet mit einem weißen Sommerkleid,

auf dem Rücksitz des BMW gesessen haben.

Zu dem BMW liegen folgende Informationen vor:

- blau - älteres Modell, - 3er- oder 5er-Reihe, - Kombi.

Zeugen, die Angaben zu den dem beschriebenen PKW und den Insassen machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeistation in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) zu melden.

