Polizei Hagen

POL-HA: 34-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmorgen (16.02.2022) in Haspe ein 34-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Hagener fuhr, gegen 06.50 Uhr, mit seinem Fahrrad über den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Rehstraße. An der Einmündung zur Eugen-Richter-Straße wollte er geradeaus weiter fahren. Ein 23-jähriger Autofahrer war mit seinem blauen VW in dieselbe Richtung unterwegs, wollte aber an der Einmündung nach rechts abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es beim Abbiegevorgang zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrrad. Dabei stürzte der 34-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahelegegenes Krankenhaus. Sowohl an dem VW als auch an dem Fahrrad entstanden Sachschäden. Das Verkehrskommissariat übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. (sen)

