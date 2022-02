Polizei Hagen

POL-HA: Audi fährt auf Ford - Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022, hielt eine 31-Jährige in ihrem Ford gegen 21:40 Uhr vor einer roten Ampel an der Eduard-Müller-Straße in Richtung Fleyer Straße. Plötzlich schepperte es. Ein Audi war der Frau aufgefahren. Zum Glück entstand nur Sachschaden. Der 39-jährige Audifahrer verhielt sich jedoch äußerst nervös und gab den Polizisten gegenüber direkt zu, aufgrund einer Trunkenheitsfahrt vor zwei Jahren keinen Führerschein mehr zu besitzen. Auch ein Drogentest verlief kurz darauf positiv auf Amphetamine. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird jetzt eine Anzeige vorgelegt. (hir)

