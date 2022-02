Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub auf Hasper Kiosk - Unbekannte fordern unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen

Hagen-Haspe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter forderten am Mittwochabend (16.02.2022) an einem Hasper Kiosk unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen. Gegen 18.50 Uhr betraten die Täter das Geschäft in der Salzburger Straße. Einer der Unbekannten blieb in der Tür stehen, während der zweite Mann zur Verkaufstheke ging. Dieser hielt ein Messer in der Hand und forderte den 69-jährigen Verkäufer dazu auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Der Hagener ging daraufhin etwas im die Theke herum. In diesem Moment flüchteten die Unbekannten ohne Beute aus dem Kiosk. Den Polizeibeamten sagte der 69-Jährige, dass beide Täter männlich und etwa 160 cm bis 165 cm groß waren. Sie waren beide zwischen 15 und 18 Jahren alt. Einer von ihnen hatte eine athletische Figur, trug eine Mütze, eine rote Jacke sowie eine Hose mit Camouflage-Muster. Der zweite Täter hatte eine kräftige Statur und trug eine dunkle Mütze sowie eine dunkle Hose. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im nahen Umfeld verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

