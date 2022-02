Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl aus Goldschmiede - Wer hat dieses Schmuckstück gesehen?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Eine unbekannte Frau betrat bereits am 17.12.2021 eine Goldschmiede in der Konkordiastraße und verwickelte die Auszubildende in ein Gespräch. In einem unbeobachteten Moment entwendete sie mehrere Schmuckstücke. Es handelt sich um Stücke von Geschädigten, welche umgearbeitet werden sollten. Darunter befand sich der abgebildete Ring aus Weißgold. Kann jemand Angabe über den Verbleib der Schmuckstücke machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

Hier der Links zum Bild: https://url.nrw/Schmuckdiebstahl

