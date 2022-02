Polizei Hagen

POL-HA: Auffällig langsam und in Schlangenlinien unterwegs - 25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Hagen-Boele (ots)

Polizeibeamten fiel am frühen Mittwochmorgen (16.02.2022) in Boele ein 25-jähriger Autofahrer auf, der Schlangenlinien fuhr und unter Drogeneinfluss stand. Gegen 04.30 Uhr bestreiften die Beamten die Schwerter Straße. Auf Höhe der Eckeseyer Straße kam ihnen der rote Hyundai entgegen. Sie erkennten, dass der Autofahrer mehrfach die in den Gegenverkehr geriet. Sie wendeten und fuhren dem Hyundai mit dem Streifenwagen hinterher. Dabei beobachteten sie weiterhin, dass der Fahrzeugführer Schlangenlinien fuhr und mit auffällig langsamer Geschwindigkeit unterwegs war. Die Polizisten hielten das Auto an und kontrollierten den 25-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Ein durchgeführter Drogentest schlug auf THC sowie auf Amphetamine an. Der Mann sagte den Beamten, dass er am vergangenen Tag Cannabis in den Niederlanden konsumiert habe. Bei einer Überprüfung seiner Personalien fanden die Polizisten außerdem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie ordneten eine Blutprobe an und erhoben eine Sicherheitsleistung. Außerdem leiteten sie Strafverfahren wegen des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell