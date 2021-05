Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0347 --Betrunkener Radfahrer auf der Autobahn--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Autobahn 27, Fahrtrichtung Cuxhaven Zeit: 08.05.2021, 02:40 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Drahtesel Schlangenlinien auf der Autobahn 27. Einsatzkräfte konnten ihn auf der Fahrbahn in Richtung Cuxhaven stoppen.

Nachts gegen 02:40 Uhr war der Radfahrer dunkel gekleidet und ohne Beleuchtung auf der A27 kurz hinter der Lesumbrücke in Richtung Vegesack unterwegs. Dabei fuhr er in Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen. Einsatzkräfte konnten den augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann stoppen und vorläufig festnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Bei seiner Durchsuchung fanden Polizisten eine geringe Menge Marihuana. Für eine angeordnete Blutentnahme wurde er mit zur Wache geführt und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Sein Rad schob er anschließend nach Hause. Der 21-Jährige, der leichtsinnig handelte und sich und andere in Lebensgefahr brachte, blieb unverletzt.

Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.

