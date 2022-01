Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person und Trunkenheit

Ratzeburg (ots)

Am 08. Januar 2022, gegen 16.00 Uhr, kam es Am Schleusenkanal in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine beteiligte Fahrzeugführerin stand unter Alkoholeinfluss.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine 45-jährige Hyundai-Fahrerin die Straße Am Schleusenkanal aus Hamburg kommend in Richtung Geestacht. Ein 29-jähriger Opel Corsa-Fahrer kam ihr direkt entgegen. Kurz bevor beide Fahrzeuge einander passieren, gerät die Geesthachterin aus noch ungeklärter Ursache in die Mitte der beiden Fahrspuren und stößt dort mit dem entgegenkommenden Opel zusammen. Dessen 29 Jahre alter Fahrer aus Hamburg verletzt sich dabei leicht. Die Hyundai-Fahrerin blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei der Geesthachterin Atemalkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,27 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Die 45-jährige Frau wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

