Polizei Hagen

POL-HA: PKW auf Hinterhof angesprüht

Hagen-Haspe (ots)

Einen 21-Jährigen erwartete eine böse Überraschung, als er am Dienstag, 15.02.2022, zu seinem VW zurückkehrte. Diesen hatte er gegen 00:30 Uhr auf einem Hinterhof in der Corbacher Straße geparkt. Als er um 15 Uhr losfahren wollte, fand er gelben Sprühlack an seinem Auto vor. Die Farbe war auf der Fahrerseite von vorn bis hinten aufgetragen. Wer der Urheber der Sachbeschädigung ist, ist noch unklar. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell