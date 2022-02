Polizei Hagen

POL-HA: Unfall in Garenfeld - PKW fährt durch Hauswand

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022, kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Unfall in der Neisenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine 58-Jährige die Kontrolle über ihren BMW. Sie durchfuhr einen Gartenzaun und brach mit dem Fahrzeug durch die Terrassentür und die Außenmauer eines Hauses. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte bargen sie aus ihrem Auto, in dem sich auch ein Hund befand. Dieser wurde wenig später durch den Lebensgefährten abgeholt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Das Haus ist einsturzgefährdet. Das THW sicherte das Gebäude. Das Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Beamten ließen der 58-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hir)

