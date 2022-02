Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher läuft in Nebelmaschine - Festnahme

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 17.02.2022, versuchte sich ein 33-Jähriger in der Martin-Luther-Straße als Einbrecher. Er knackte gegen 01:20 Uhr ein Fenster eines Kiosks und gelangte so in das Geschäft. Er nahm Zigarettenschachteln an sich. Was er nicht bemerkte war, dass er bereits von einer Sicherheitsfirma über die Überwachungskamera beobachtet wurde. Der Mitarbeiter des Unternehmens löste per Fernsteuerung eine Nebelmaschine aus. Diese blies den künstlichen Dunst in den Raum, bis der Einbrecher nichts mehr sehen konnte. Die Polizei war schnell vor Ort. Der 33-Jährige schaffte es noch nach draußen und versuchte sich zu verstecken. Die Beamten sahen ihn, als er im Sprint die Flucht ergriff. Diese beendeten die Polizisten auf der Körnerstraße. Sie nahmen den Einbrecher vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

