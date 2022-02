Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub in Haspe - Täter verletzten Opfer mit Messer

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022, ging ein 39-Jähriger am Ernst-Meister-Platz gegen 23:50 Uhr zu seinem Fahrzeug. Auf dem Weg sprachen ihn plötzlich zwei unbekannte Männer von hinten an. Sie waren augenscheinlich alkoholisiert. Beide verlangten die Herausgabe von irgendetwas. Der 39-Jährige forderte sie auf das Weite zu suchen, drehte sich um, und ging weiter. Da verspürte er plötzlich einen Schlag gegen den Arm. Kurz darauf sah er, wie die beiden Männer in Richtung Tillmannstraße und anschließen in die Swolizkystraße rannten. Erst danach bemerkte er, dass er aus einem Schnitt am Arm blutete. Daraufhin suchte er ein Krankenhaus auf. Ein Täter war mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet und schlank. Der zweite Mann war ebenfalls dunkel gekleidet. Er trug eine Jeans, eine Baseballkappe und war ebenfalls schlank. Beide sprachen mit Akzent, den das Opfer nicht näher zuordnen konnte. Hinweise zu den Räubern nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell