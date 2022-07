Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Diebstahl aus Altkleidercontainer

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, um 20.15 Uhr, entwendeten ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau aus einem auf einem Parkplatz in der Falkenrotter Straße befindlichen Altkleidercontainer mehrere Säcke mit Bekleidung. Sie flüchteten anschließend fußläufig in unbekannte Richtung. Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben: -ca. 35 Jahre alt, -ca. 170 cm groß, -bekleidet mit einem bunten T-Shirt und einer dunklen Hose.

Die Frau soll folgendermaßen ausgesehen haben: -ca. 50 Jahre alt, -ca. 160 cm groß, -bekleidet mit einem lila-blauen Oberteil Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Sonntag, 17. Juli 2022, in der Zeit von 03.30 Uhr bis 07.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Rötepohl, auf das Grundstück eines 44-Jährigen aus Vechta und entwendeten dessen Pedelec des Herstellers HAIBIKE, Modell XDURO Trekking 4.0. Das Pedelec hat einen grün-grauen Rahmen, schwarze Schutzbleche, einen schwarzen Sattel und schwarze Lenkergriffe. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - versuchter Diebstahl aus Imbiss- und Eiswagen

Von Mittwoch, 20. Juli 2022, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 21. Juli 2022, 05.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Vechta, Dornbusch, auf das Gelände des Schwimmbades. Hier öffneten sie gewaltsam einen dort abgestellten Imbiss- und einen Eiswagen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Inbrandsetzen von Bekleidung

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, gegen 22.30 Uhr, wurden auf einem Spielplatz im Dinkelkamp durch eine bislang unbekannte Person mehrere Bekleidungsgegenstände angezündet und auf einem Spielgerät abgelegt. Der entstandene Brand konnte durch Anwohner mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, 20.20 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger aus Visbek mit seinem Pedelec den Radweg der Straße Wöstendöllen in Fahrtrichtung Visbek. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw einen Feldweg in Fahrtrichtung der Straße Wöstendöllen und brachte sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt zum Stehen. Als der 37-Jährige den Feldweg kreuzte, fuhr der Fahrer des Pkw plötzlich an und touchierte hierdurch das Hinterrad des Pedelec, sodass der 37-Jährige stürzte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Diebstahl eines E-Scooters

Am Sonntag, 17. Juli 2022, zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Nelkenweg einen grauen MAGINON eScooter STREET one einer 38-Jährigen Dammerin aus deren Garage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter (05491) 999360 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, um 14.25 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines VW Transporters beim Durchfahren der Gartenstraße ein am Straßenrand abgestelltes Fahrzeug einer Tischlerei aus Damme (VW Crafter). Hierbei wurde der Spiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 100,00 EUR zu kümmern. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges abgelesen werden und die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden eingeleitet.

Dinklage - Einbruch in Freibad

Zwischen Mittwoch, 20. Juli 2022, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 21. Juli 2022, 06.25 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das Gelände des Freibades. Dort entwenden sie den Tresor mit Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, kam es gegen 06.50 Uhr in der Clemens-August-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 44-Jähriger aus Damme befuhr mit einem Roller die Clemens-August-Straße aus Richtung Holdorfer Straße in Richtung Lange Straße, als plötzlich ein 32-Jähriger aus Wetschen mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt fuhr, um auf die Straße aufzufahren. Als der 44-Jährige dem PKW auswich, kam er mit seinem Roller zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand leichter Sachschaden.

Lohne - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, wandte sich eine Anwohnerin aus dem Voßberger Ring an die Polizei und teilte mit, dass mehrere Jugendliche auf dem dortigen Spielplatz Drogen konsumierten. Im Zuge einer Kontrolle fanden die Beamten bei allen fünf Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt. Gegen alle Beteiligten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Minderjährigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre gesetzlichen Vertreter übergeben.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, kam es gegen 07.50 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem Pkw die Straße Gingfeld in Fahrtrichtung Dinklager Straße. Im Streckenverlauf übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 44-jährige Kleinkraftradfahrerin aus Vechta, welche Geh- und Radweg entlang der Dinklager Straße in Fahrtrichtung Dinklage befuhr. Die 44-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern. Hierdurch stürzte sie und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Goldenstedt - Tuning

Am Donnerstag, 21. Juli 2022, wurde um 15.10 Uhr auf der Barnstorfer Straße ein 31-jähriger PKW-Fahrer aus Barnstorf festgestellt, welcher die Rad-/Reifenkombination an seinem Fahrzeug derart verändert hatte, dass die Betriebserlaubnis des PKW erloschen war. Gegen den Barnstorfer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, kam es um 12.25 Uhr auf der Loher Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 54-jähriger Fahrer eines Mähdreschers aus Bakum und ein 44-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Lohne befuhren in der genannten Reihenfolge die Loher Straße in Fahrtrichtung Bakum. In Höhe des Mühlendamms wollte der Bakumer nach links auf den Mühlendamm einbiegen. Dabei streifte er den Sattelzug des Lohners, der -trotz verengter Fahrbahn- gerade im Begriff war, den Mähdrescher zu überholen. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Im Zuge der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass für den Mähdrescher keine Straßenzulassung vorlag. Letztendlich wurden gegen beide Beteiligte Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

