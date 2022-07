POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufmerksamer Zeuge sorgt für Ergreifung eines Palettendiebs

Delmenhorst (ots) - Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstag, 19. Juli 2022, 21:00 Uhr, bei einem Ladendiebstahl in der Stedinger Straße erwischt worden. Der Mann befand sich in dem Einkaufsladen und verstaute Gegenstände im Wert von ungefähr 100 Euro in einer mitgeführten Sporttasche. Als er den Kassenbereich passierte, wollte er lediglich einen Eistee bezahlen. ...

