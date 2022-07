POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in ein Wohnhaus in Beckeln eingebrochen und haben Bargeld entwendet. In der Zeit von Donnerstag, 14. Juli 2022, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 19. Juli 2022, 11:00 Uhr, verschafften sie sich Zutritt zum Wohnhaus in der Straße 'Am Forst'. Hier suchten sie zielgerichtet nach Wertgegenständen und nahmen etwas Bargeld an ...

