Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht: Gullydeckel aus Fahrbahn entfernt

Jünkerath (ots)

Am Donnerstag, den 16.06.2022, entfernten bislang unbekannte Täter in der Ortslage Jünkerath in der Straße "Auf dem Werth" einen Gullydeckel aus der Fahrbahn und warfen diesen in die angrenzenden Hecken. Durch die hierdurch entstandene Gefahrenstelle kam ein Radfahrer beinahe zu Sturz. Der Vorgang wurde von Zeugen beobachtet, welche den Vorfall bei der Polizei in Prüm meldeten.

Zeugen, vor allem der betroffene Radfahrer, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell