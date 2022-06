Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Gerolstein (ots)

Am 15.06.2022 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren grauen VW Golf in Gerolstein auf dem Parkplatz des dortigen Takko-Marktes. Als die die Geschädigte zurück an ihren Pkw kam, stellte sie an diesem an der Stoßstange hinten rechts einen Schaden fest.

Ein bisher unbekannter Täter war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das abgestellte Fahrzeug gestoßen. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell