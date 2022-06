POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots) - Am Dienstag, den 14.06.2022 im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr bis 11:55 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Burg (Mosel) eingebrochen. Durch die unbekannten Täter wurde ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses aufgehebelt. Im weiteren Verlauf wurde ein höherer Geldbetrag sowie Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich. Rückfragen bitte an: ...

