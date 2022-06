POL-PDWIL: Einbruch in Wohnhaus

Bitburg-Wittlich (ots) - Am vergangen Wochenende kam es in Bitburg zu mehreren Einbruchsdiebstählen, die vermutlich mit mehreren Personen ausgeführt wurden. Bereits in der Nacht zum Freitag brachen die unbekannten Täter in die Hallen eines Industriebetriebes in der Lilienthalstraße ein und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge und Elektromaschinen sowie Kupferkabel. Vermutlich in der Nacht zum Montag wurde weiterhin in ...

