Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Bundespolizeiinspektion Kleve zu Durchsuchungsmaßnahmen in einem Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahl und Hehlerei

Kleve - Kaldenkirchen - Aachen - Essen- Bremen (ots)

Am 23.05.2022 führte die Bundespolizeiinspektion Kleve im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld gemeinsam mit der Landespolizei Durchsuchungsmaßnahmen in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls von Waren im Wert von über 600.000 Euro durch, in deren Verlauf acht Wohnungen und drei Gewerbeobjekte in Essen, im Raum Aachen und in Bremen durchsucht wurden. Die Zwangsmaßnahmen richteten sich gegen neun deutsche, libanesische und türkische Staatsangehörige. Anlass für die Einleitung der Ermittlungen war der Aufbruch von Eisenbahncontainern am Bahnhof Kaldenkirchen in der Nacht vom 15.04.2022 auf den 16.04.2022, bei dem 1477 hochwertige Staubsauger, die später über das Internet zum Verkauf angeboten worden sind, erbeutet wurden. Auf Grund der für die Tat notwendige Logistik wird von einer organisierten Tätergruppierung ausgegangen. Während der Durchsuchungsmaßnahmen wurde Beweismaterial in Form von 7 Staubsaugern als Diebesgut, Mobilfunktelefonen und Datenträgern sichergestellt. In den Wohnungen wurden zudem 16.000 Euro und eine hochwertige Armbanduhr aufgefunden und sichergestellt.

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel und die Ermittlungen dauern an. Die Bundespolizei wurde im April 2022 durch die Staatsanwaltschaft Krefeld mit den Ermittlungen beauftragt und führte im Vorfeld Maßnahmen zur Sachverhaltserforschung durch.

