Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Hütte an Sportplatz angezündet- Nachtragsmeldung

Nettetal (ots)

In der letzten Meldung hat sich leider der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Bolz- und Sportplatz befindet sich nicht an der Steinstraße in Lobberich, sondern im Bereich Steinkoul / Speck zwischen Breyell und Schaag. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. /wg (405)

