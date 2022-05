Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Oberkrüchten: Rollerduo bestielt Radfahrer - Kripo sucht Zeugen

Niederkrüchten-Oberkrüchten (ots)

Es war Dienstag gegen 17.00 Uhr, als der 62-jährige Venloer mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg im Bereich Meinfelder Straße in Richtung Niederkrüchten unterwegs war. Ein Roller, der in gleicher Richtung unterwegs war, hielt zunächst neben dem Niederländer an, und der Fahrer erkundigte sich nach dem Weg. Nach einem kurzen Gespräch setzte der 62-Jährige seine Fahrt fort. Der Roller fuhr hinter ihm her. Als der Roller neben dem Radfahrer war, griff der Sozius zu und stahl einen Rucksack, der auf dem Gepäckträger lag. Der Roller flüchtete in Richtung Niederkrüchten. Der Roller ist schwarz und hatte ein deutsches Versicherungskennzeichen, so der Niederländer. Beide Täter waren etwa 20 Jahre alt und von normaler Statur. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise auf das Diebesduo auf dem Roller. Hinweise an das Kriminalkommissariat West in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (403)

