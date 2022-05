Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Hütte an Sportplatz angezündet - Kripo ermittelt

Am frühen Donnerstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einem öffentlichen Sportplatz an der Steinstraße in Lobberich gerufen. Eine Zeugin hatte gegen 5.50 Uhr ein Feuer an einem dortigen Unterstand bemerkt und den Notruf gewählt. Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (404)

