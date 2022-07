POL-SE: Barmstedt - Möglicher Badeunfall am Rantzauer See

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (01.07.2022) ist es um 06:46 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Autobahn 23 in Fahrtrichtung Hamburg gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Haseldorf mit seinem 7,5 Tonner aus ungeklärter Ursache in Höhe der Anschlussstelle ...

mehr