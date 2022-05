Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte in Westenfeld

Sundern (ots)

Am Mittwoch Morgen gegen 07:00 Uhr kam es an einer Kreuzung an der Kreisstraße 6 in der Nähe von Sundern-Westenfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 36jähriger Mann aus Sundern missachtete an der Unfallstelle die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos eines 17jährigen aus Balve. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 17jährigen herum geschleudert und stieß im Gegenverkehr mit einem LKW eines 31jährigen aus Schmallenberg zusammen. Der Unfallverursacher wurde schwer, der Mann aus Balve leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge blieb die K6 zeitweise gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.<ck>

