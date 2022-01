Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Mann zieht sich auf der Straße aus

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Morgen, gegen 08:40 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Notrufe über einen herumschreienden Mann im Medardusring ein. Laut einer Mitteilerin habe der Mann kurzzeitig sein T-Shirt und seine Hose auf der Straße ausgezogen. Nachdem sich der Mann wieder angezogen hatte, schlug dieser auf die Motorhaube und Seitenscheibe eines geparkten PKWs ein. Ein Sachschaden entstand hierbei nicht. Hiernach randalierte der 28-Jährige in einem nahegelegenen Supermarkt. Hierdurch ging eine Flasche zu Bruch. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dieser in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Behandlung verbracht und dort einem Arzt vorgestellt. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

