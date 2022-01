Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Geschwindigkeitsüberwachung

Schifferstadt (ots)

Am 25.01.2022, zwischen 09:30 Uhr - 14:30 Uhr, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee wurden 10 Verstöße, auf der L524 zwischen Schifferstadt in Richtung Mutterstadt (Höhe Parkplatz Große Erde) 7 Überschreitungen und auf der L454 von Schifferstadt in Richtung Speyer (Höhe Einmündung Carl-Benz-Straße) wurden 3 Verstöße geahndet. An allen Örtlichkeiten liegt die angeordnete Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h. Auf der K30 wurde ein Fahrzeugführer mit 105 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 200 Euro und einen Punkt nach sich. Auf der L454 wurde ein 30-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

