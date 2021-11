Polizei Bochum

POL-BO: Handtaschenraub auf Rolltreppe

Bochum (ots)

Am 24. November kam es in der Innenstadt in Bochum zu einem Raubdelikt. Eine 66-jährige Bochumerin befand sich auf einer Rolltreppe eines Einkaufsbereichs an der Kortumstraße 100.

Auf der Treppe zur U-Bahn wurde sie von einer unbekannten Frau geschubst und ihr die Handtasche entrissen.

Anschließend flüchtete die Kriminelle in unbekannte Richtung. Beschrieben wurde die Täterin zwischen 18 und 20 Jahren und 160 cm groß. Sie trug einen braunen längeren Mantel, eine blaue Strickmütze und einen blauen Schal.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

