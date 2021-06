Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schulbus kommt bei Baustelle in Loy von der Fahrbahn ab - Kinder und Fahrer bleiben unverletzt+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 08.06.2021, gegen 14:00 Uhr befuhr ein mit ca. 20 Schulkindern besetzter Schulbus den Hankhauser Weg in Richtung Loy. Beim Durchfahren der Baustelle kam der 54-jährige Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Schulbus geriet auf der Berme in Schieflage und musste schließlich von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand. Die Schulkinder waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Sie hatten ihre Fahrt bereits in einem anderen Bus weiter fortsetzen können. Zur Gewährleistung der Bergungsarbeiten musste der Hankhauser Weg für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt werden. Am Schulbus und der Berme entstand ein Sachschaden von etwa 4.000,00 Euro.

