POL-OL: +++Augustfehn: Einbruch in Outletstore Gardeur +++

Oldenburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 06. Juni 2021, 13.00 Uhr bis Montag, 07. Juni 2021, 08.00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in den ortsansässigen Outletstore Gardeur GmbH in Augustfehn an der Hauptstraße gekommen. Unbekannte Täter schossen zunächst mittels einer Luftdruckwaffe auf eine alarmgesicherte Glastür einer Lagerhalle des Unternehmens. Hierdurch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Daraufhin fuhr ein Mitarbeiter zum Unternehmen und stellte den Schaden an dem Hallentor fest. Aufgrund des Schadens ließ sich die Alarmanlage nicht mehr "scharf" schalten. Die Täter müssen nun ein weiteres Mal am Tatort erschienen sein, um durch das Aufhebeln eines Fensters in das Innere der Lagerhalle einzudringen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt scheint es so, dass die Täter nur Schlüssel aus dem Unternehmen mitgenommen haben. Über weiteres Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Polizeikommissariat Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-0.

