Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Lagerhalle

Morbach OT Gonzerath (ots)

In dem Zeitraum vom Freitag, den 20.08.2021, gegen 16:00 Uhr bis zum Montag, den 23.08.2021, gegen 07:34 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Lagerhaus (ehemaliger EDEKA-Verbrauchermarkt) in der Straße "Am Klettbach 2" in Gonzerath. Ein(e) bislang unbekannte(r) Täter(in) beschädigte zwei Fensterscheiben des Lagerhauses. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden von rund 200 EUR. Zeugen die sachdienliche Informationen oder Hinweise zum Tathergang oder zum/zur Täter(in) machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer: 06533/9374-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell