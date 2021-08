Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

54439 Saarburg (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, 19.08.2021, 16:00 Uhr bis Freitag, dem 20.08.2021 11:30 Uhr wurde in Saarburg in der Straße Im Hagen in Höhe der Hausnummer 12 ein geparkter Pkw beschädigt. An einem silbernen Skoda Rapid wurde in diesem Zusammenhang vermutlich beim Vorbeifahren der linke Seitenspiegel beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche Hinweise zum Verkehrsunfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell