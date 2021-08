Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Katalysatoren von fünf PKW abgeflext

Weeze (ots)

Einen etwa 2,20 Meter hohen Zaun überkletterten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Montag (9. August 2021), 09:00 Uhr, um auf das Gelände einer Autowerkstatt an der Industriestraße zu gelangen. Anschließend flexten sie die Katalysatoren von fünf Autos ab, die auf dem Hof abgestellt waren. Der Werkstattinhaber wollte am Montag seiner Arbeit nachgehen und bemerkte einen beschädigten Kotflügel an einem der PKW. Als er den Wagen auf der Hebebühne in Augenschein nahm, klaffte eine Lücke an der Stelle des Katalysators. Danach schaute er sich die anderen PKW auf dem Gelände an und entdeckte so die weiteren Diebstähle. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 180. (cs)

