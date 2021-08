Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus Pkw/ Dreiecksfenster eingeschlagen

Kleve (ots)

An einem Citroen C3 in hellblau schlugen unbekannte Täter zwischen Samstag (07. August 2021), 15.00 Uhr, und Montag (09. August 2021), 09.15 Uhr, das Dreiecksfenster an der Fahrertür ein und konnten durch Hineingreifen den Citroen von Innen öffnen. Aus der Seitentür entwendeten die Unbekannten ein Portmonee. Der Citroen parkte an der Riswicker Straße in Höhe der Straße Geefacker am Fahrbahnrand. Mit der Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell