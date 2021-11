Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verdächtige haben Ausreden parat

Ahaus (ots)

Am Samstag beobachtete eine Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Fuistingstraße gegen 15.00 Uhr zwei verdächtige Männer, die Laptops und Wildkameras in ihrem Einkaufswagen deponiert hatten, obwohl diese Waren für die Kunden nicht frei zugänglich aufbewahrt werden. Die Zeugin sprach die Männer an, woraufhin sich diese fluchtartig entfernten und mit hoher Geschwindigkeit in einem blauen VW Passat mit osteuropäischen Kennzeichen davon fuhren. Der Pkw konnte durch Polizeibeamte kurz darauf angehalten werden. Die beiden Insassen, zwei in Duisburg gemeldete Männer im Alter von 19 und 26 Jahren, stritten ab, die Laptops und Wildkameras aus den Lagerräumen geholt zu haben. Sie hätten das Geschäft nur so plötzlich verlassen, weil sie nicht ausreichend Bargeld für den geplanten Einkauf von Lebensmitteln dabei gehabt hätten. Auch für die 38 Pakete Kaffee und 15 Zigarettenschachteln, die die Beamten in dem Pkw fanden, hatten die beiden polizeibekannten Männer eine wenig glaubhafte Ausrede parat. Diese Gegenstände konnten andererseits noch keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

