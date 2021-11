Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autodiebstahl angezeigt

Gescher (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde nach Angaben der Geschädigten ein schwarzer Ford Kuga mit BOR-Kennzeichen gestohlen. Tatort ist die Garageneinfahrt eines Privathauses am Nelkenweg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

